"Episodi inaccettabili che fanno male alle città"

Tra i più mortificati per gli scontri lontano dallo stadio tra gli ultras cesenati e riminesi nel prepartita del derby di domenica disputato al ’Manuzzi’ sono i due sindaci, che domenica erano uno accanto all’altro in tribuna d’onore.

"Episodi di violenza come quelli di domenica, tra l’altro addirittura premeditati, sono inaccettabili e vanno sempre condannati – dichiara il sindaco di Cesena Enzo Lattuca –. Spetterà naturalmente alle forze dell’ordine, che sono intervenute prontamente nonostante gli scontri siano avvenuti in una zona lontana dallo stadio, a stabilire le responsabilità alla base dell’accaduto".

"Di fianco a me, nel nostro stadio - prosegue Lattuca – c’era il sindaco di Rimini Sadegholvaad, e posso assicurare che eravamo entrambi dispiaciuti e sconcertati. È giusto tuttavia anche sottolineare che il vero spirito sportivo, domenica, è stato rappresentato dai 14 mila tifosi presenti al ’Manuzzi’. Poter vedere il nostro stadio così pieno, in un campionato di serie C, dimostra ancora una volta quale sia lo straordinario attaccamento dei cesenati alla nostra squadra di calcio. Per questo voglio dire che sono loro i veri tifosi che vanno additati come esempio".

Sulla stessa scia la dichiarazione del collega riminese di Lattuca. "Pur uscendo dal campo il Rimini a mani vuote, quella di ieri sarebbe stata una bella giornata di sport se non fosse stata macchiata da episodi che con il tifo hanno nulla a che fare, oltretutto in una domenica in cui si ricordava la figura di un gentleman del pallone come Gianluca Vialli - mette in luce il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – . Delle responsabilità in merito agli scontri tra supporter cesenati e riminesi che hanno segnato il prepartita di ieri si occuperanno gli organismi deputati".

"Oltre alla ferma censura dell’episodio – aggiunge il sindaco di Rimini – vedere il nome di Rimini e della Rimini calcio finire nel resoconto delle cronache delle cosiddette ’follie ultras’ peraltro per via di un gruppetto sparuto di tifosi, rappresenta un danno non solo all’immagine della città, ma al club stesso . La tifoseria biancorossa è straordinaria e non devono essere incidenti come quelli di domenica a inficiarne il valore"". Anche il Cesena Fc ha espresso "la propria profonda amarezza per gli inqualificabili atti di delinquenza compiuti al mattina lontano dallo stadio che hanno rischiato, senza tuttavia riuscirci, di macchiare una bellissima giornata di sport".

Andrea Alessandrini