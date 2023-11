"Episodio inquietante, serve presidio fisso"

La tentata irruzione di un uomo in una classe del liceo classico Monti continua a far discutere. Sul caso, sono intervenuti Gioventù Nazionale e Azione Studentesca. "Un episodio inquietante - intervengono i due movimenti giovanili - che la dice lunga sulla sicurezza in zona stazione a Cesena e su come, trascurando ancora la situazione, ci sia il concreto rischio di una degenerazione".

La richiesta è chiara: un presidio fisso nella zona della stazione. "È assurdo leggere notizie del genere – proseguono – ed è la dimostrazione della fondatezza degli allarmi che più volte abbiamo lanciato: la zona stazione, che vede anche un’importante presenza di istituti scolastici, ha un problema di sicurezza e necessita di un presidio fisso. Abbiamo più volte denunciato il degrado, lo stato d’abbandono di questa zona e l’insicurezza. Basta rinviare gli interventi e nascondersi dietro un finto buonismo".