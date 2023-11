Era meglio quando c’erano gli ‘Adili’...

"Il cittadino deve dimenticare il passato e rassegnarsi a non sperare in un ritorno della Polizia Locale di prossimità e vicino al cittadino – prosegue Marino Savoia – A ponte Abbadesse abbiamo il limite dei 30kmh che quasi nessuno rispetta, compreso veicoli appartenenti anche a istituzioni pubbliche. Inutile farlo presente nelle varie forme di comunicazione compreso il Consiglio di Quartiere a palazzo Albornoz perché nessuno ti ascolta. Il cittadino, per quanto riguarda cose importanti della vita e convivenza civile, non conta più nulla".

Egregio Savoia, la ringrazio per aver ricordato il nome cesenate ‘tradizionale’ per i vigili urbani, gli ‘adili’. E’ chiaramente un calco, derivato chissà per quali meandri della storia, del latino ‘aediles’. Gli ‘edili’ erano in origine magistrati plebei che si occupavano di importanti funzioni connesse alla vita della città, dalla cura dei templi e delle strade, ai magazzini alimentari, fino all’ordine pubblico nell’antica Roma. Insomma, una pluralità di funzioni che un po’ ricordano tutto quanto si chiede ora alla nostra polizia locale. Su tutte, l’esigenza di essere vicini ai cittadini e più presenti sul territorio. Ma questo vale ormai per tutte le forze dell’ordine.