"Era steso a terra privo di sensi". Grave il 35enne

È ancora ricoverato in terapia intensiva al Bufalini in gravi condizioni il motociclista cesenate di 35 anni vittima di un incidente venerdì in via Sorrivoli. Le sue condizioni al momento dello schianto in moto, venerdì alle 12.30 mentre rientrava a casa dal lavoro, sono apparse subito gravissime. Il conducente della moto, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del veicolo da solo. Nell’incidente non sembra infatti siano coinvolti altri mezzi, dato che nel luogo del sinistro non sono state riscontrate tracce di altri veicoli. Il 35enne è finito fuori strada e ha sbattuto la testa riportando un grave trauma cranico e un trauma toracico a seguito dei quali è rimasto a terra privo di conoscenza. È stato un collega di lavoro che percorreva la stessa strada in auto a trovarlo una decina di minuti dopo l’accaduto e a chiamare i soccorsi. "Ho visto la moto del collega a terra mentre rientravo dal lavoro e di vicino alla moto c’era il suo corpo immobile - ha detto un dipendente di una fattoria cesenate - non era vigile e indossava ancora il casco. Quando l’ho visto ho temuto il peggio. Mi sono accertato che respirasse e ho chiamato subito i soccorsi. Ora attendiamo con ansia che riprenda conoscenza". Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e la polizia locale di Cesena.

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti ieri pomeriggio alle 17 per un altro incidente avvenuto a Mercato Saraceno in via Marconi: tre motociclisti durante un motoraduno si sono schiantati contro un’auto in sosta. Per fortuna solo ferite lievi per i centauri.