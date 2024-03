Erbe spontanee: le lezioni si spostano sul lato pratico

Prosegue il corso di botanica organizzato dalla delegazione di Cesenatico del Gruppo micologico e botanico Valle del Savio con il patrocinio del Comune. Il prossimo appuntamento è domani per una uscita nella quale si andrà alla raccolta di erbe spontanee e mettere in pratica le nozioni apprese. La partecipazione al corso, come a tante iniziative organizzate dall’associazione, è gratuita e aperta a tutti; occorre tuttavia iscriversi e la tessera costa 35 euro, ha la validità di un anno e consente l’accesso a varie iniziative benefit. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 335 5688858.