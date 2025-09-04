Eridamia domina la Tqq Premio Teleromagna. E Invidia Italia sigla il record generazionale

Martedì 2 settembre la serata di corse al trotto all’Ippodromo del Saviosi è aperta rivelando le doti atletiche di Invidia Italia, vincitrice del ’Premio Tg Teleromagna’ in 1.15.2 guidata da Marco Stefani, che ha siglato il nuovo record della generazione, precedendo di almeno 100 metri la debuttante Ines Mamie e Indonesia Laksmy.

Alla seconda corsa, nastri e doppio chilometro non hanno fermato l’attesa Ginger Mask, allieva del team Casillo portata a un meritato successo da Antonio Di Nardo, mentre alla terza, assolo alla media di 1.13.4 di Desiderio e Roberto Vecchione, in testa sin dal primo metro e mai impensieriti dagli avversari, il migliore dei quali si è rivelato Eubuleo, opportunista di casa Congiu che ha battuto di un paio di lunghezze l’atteso Hakim Grif.

La quarta corsa era la Tris Quarté Quintè – Premio Teleromagna - che si è rivelata essere nel segno di Eridamia, la giumenta allenata da Gennaro Casillo che Antonio Di Nardo ha condotto a una facile vittoria alla media di 1.14.3 ottenuta dopo essere passata in vantaggio su Esedra e precedendo poi all’epilogo Efrem e Elixia. Solo quinto Danielone. Quote popolari dai 44,25 euro per la tris, ai 375 della quintè, passando per gli 81 della scommessa quartè.

Marco Stefani replica la vittoria alla quinta corsa con una brillante interpretazione di Fiaba del Ronco, a segno al ragguaglio di 1.12.8 davanti alla neoarrivata in Italia, Lovely Wilma e alla veloce Fiamma Bfc, mentre alla sesta è toccato a Vecchione raggiungere quota due vittorie accompagnando al successo un convincente Gubbio che in 1.14.5 ha debellato le resistenze di Guadì Trio pericolosamente avvicinato da Glamour Wf nella fasi finali. In chiusura successo per Fenomenale Key, allievo di Lorenzo Baldi che Giuseppe Zito ha guidato precedendo Flamenco Adri.