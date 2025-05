Erika cambia vita e apre l’agriturismo Oltretempo

’Oltretempo’ è il nuovo agriturismo inaugurato ufficialmente sabato scorso a Rullato di Sarsina, località incastonata tra le verdi colline romagnole e caratterizzata da una storia antica (la parrocchia di Rullato dedicata a San Biagio vescovo, esisteva fin dal 1573, poi venne soppressa nel 1986, e aggregata a Ranchio) che sta riprendendo vita grazie a Erika Rossi, originaria del luogo. Dopo aver lavorato per 10 anni nel mondo della consulenza software, con diverse esperienze all’estero, ha scelto di riscoprire le sue radici e la sua identità familiare con ’Oltretempo’. Con coraggio e passione Erika Rossi ha deciso di cambiare vita e di ristrutturare l’abitazione dei bisnonni, Adele ed Antonio, nel luogo dove suo padre Mauro, da oltre 45 anni, conduce con passione l’azienda agricola di famiglia. "Oltretempo è prima di tutto un progetto famigliare – racconta Erika – che condivido con i miei genitori e mia sorella Francesca e senza il cui supporto non avrei potuto realizzare. Aprire le porte della nostra casa, far sentire gli ospiti parte della nostra storia e offrire un assaggio genuino della vita in campagna: è questo il senso di Oltretempo". Il territorio di Rullato, compreso fra i 300 metri vicino a Molino di Vallicella e gli oltre 800 metri di Monte Castellaccio, è praticamente attraversato nella parte longitudinale dalla strada che segue il crinale che va dal Monte Castellaccio fino a Monte Tenagli. Qui erano rinomati i vigneti di sangiovese e un tempo faceva parte del Comune di Sorbano, soppresso nel 1965 ed aggregato a Sarsina. A Rullato era presente pure una scuola elementare.

Edoardo Turci