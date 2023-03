Erogati i fondi dal Comune Aiuti per pagare l’affitto a 825 famiglie in difficoltà

Fornire risposte alle famiglie in cerca di un’abitazione e sostenere i nuclei familiari in difficoltà economica. Con questo obiettivo, lo scorso settembre l’Unione dei Comuni Valle del Savio ha pubblicato un bando di sostegno all’affitto indirizzato ai cittadini residenti nei comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto. Su 1568 domande presentate, sono 1409 quelle ammesse in graduatoria e 159 le inammissibili.

"Questo bando – commenta il presidente dell’Unione Valle Savio, e sindaco di Cesena, Enzo Lattuca (nella foto) – va a sommarsi alle altre azioni di sostegno. Non sono poche infatti le famiglie che negli ultimi tempi hanno accumulato ritardi nel pagamento dell’affitto. Per queste ragioni, riteniamo che questa misura sia necessaria in considerazione delle difficoltà che in molti stanno affrontando a seguito dell’emergenza sanitaria e che permangono a causa del caro bollette e, più in generale, dell’aumento dei prezzi. Sono state impegnate risorse pari a un milione 116mila euro per 821 beneficiari (importo medio di 1360 euro a nucleo, pari a tre mensilità), suddivisi nelle due graduatorie: la prima per i nuclei familiari con Isee fino a 17.154,00 euro, con 1405 domande, 817 in posizione utile per 1.114.025,50 euro; la seconda per richiedenti con Isee fino a 35mila euro e con calo di reddito Irpef superiore al 25 per cento, con quattro domande, i in posizione utile per 2.587 euro.

Sono 825 i richiedenti a cui sono state assegnate le risorse. Restano in graduatoria 584 nuclei che potranno ottenere il finanziamento richiesto impegnando ulteriori risorse. Saranno disponibili come avanzo vincolato, a partire da maggio le risorse che negli anni precedenti la Regione Emilia-Romagna ha trasferito all’Unione per la morosità incolpevole”, circa 90 mila euro. Per questo Bando sono state utilizzate rispetto alla morosità incolpevole circa 300mila euro.