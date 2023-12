"Erosione a San Mauro Mare, vanno chiusi i varchi delle scogliere"

In questi giorni a San Mauro Mare la Regione sta facendo un ripascimento con trattori attrezzati e ruspe, per prelevare sabbia nei primi fondali per riportarla a riva, anche se non si placa la polemica per i varchi realizzati un anno e mezzo fa tra le scogliere.

L’operatore balneare Gianni Ottaviani ha scritto in Regione per sollevare il problema dell’erosione e ha scritto anche al Comune: "San Mauro Mare non ha più la spiaggia - scrive Ottaviani - ed i nostri stabilimenti balneari, che hanno già subito gravi danni, sono a rischio, così come la zona retrostante dove ci sono alberghi, case, ristoranti, negozi e attività commerciali. La causa è l’erosione marina avviata dall’intervento di apertura dei varchi sulle scogliere frangiflutti, effettuato dal Comune nel maggio 2022. Prima di questi lavori la situazione era stabile e sotto controllo, poi è precipitata. Ora non si capisce perché questa Amministrazione abbia voluto realizzare nel 2022 un progetto che era stato già bocciato nel 2018, quando era già emersa la sua inadeguatezza e lo stesso Comune l’aveva accantonato. Non si comprende il motivo di voler togliere le difese alla spiaggia ed al centro abitato, se cinque anni fa era stata confermata l’inidoneità del progetto perché ritenuto dannoso.

Anche la Regione aveva messo in guardia il Comune, comunicando che se fossero state tolte le protezioni, ci sarebbe stata l’erosione. L’Amministrazione era consapevole e a nulla servirà la poca sabbia che la Regione accumulerà raschiando il fondale già malmesso. Per questo chiedo se il Comune non voglia urgentemente intervenire per chiudere i varchi e ricaricare le scogliere, per proteggere arenile e l’abitato dall’erosione".

g.m.