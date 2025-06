Erosione, balneari in stato di agitazione

I balneari di Valverde sono in agitazione. Nella frazione a mare la cui economia è esclusivamente legata al turismo, ci sono parecchi malumori, causati soprattutto dalla progressiva erosione, che sta accorciando la spiaggia, togliendo metri preziosi per le zone d’ombra, ma anche per gli spazi dedicati allo sport e al relax. Ieri alcuni dei più noti imprenditori della zona si sono confrontati per fare fronte comune e chiedere aiuto alle istituzioni, accusate senza mezzi termini di essere sorde, a fronte di un problema evidente a tutti. Giorgio Rossi, titolare del Bagno Giorgio, è la memoria storica di questa spiaggia: "Una volta qui c’era il pontile per i passeggeri delle motonavi ed è per questo motivo che era stata prevista un’apertura significativa fra le scogliere, in quanto le imbarcazioni dovevano raggiungere l’area sottoriva in sicurezza. Questo ha causato un’accentuazione consistente dell’erosione, con gravi danni per il nostro sistema turistico. Tuttavia, se all’epoca l’apertura fra le scogliere poteva essere motivata dal passaggio delle motonavi, oggi non lo è più, visto che il pontile non c’è già da diversi anni. Il problema è accentuato e, attraverso la nostra Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, lo abbiamo fatto presente al Comune ed alla Regione. Noi negli ultimi anni abbiamo perduto due file di ombrelloni e spesso la prima fila si trova sott’acqua".

Rossi fa una richiesta condivisa da molti colleghi: "Non chiediamo la chiusura tra i varchi, ma di restringerli per fermare l’erosione. I tecnici della Protezione civile regionale dicono che non intervengono sulle scogliere perché prima di farlo avrebbero bisogno di fare delle prove e degli studi con l’Università di Bologna, tuttavia qui non c’è bisogno di nessun studio, perché le immagini aeree che abbiamo portato e lo stato di fatto, sono evidenti".

Luciano Fratti del Bagno Hawaii è della stessa opinione: "Io sono qui dal 1998 e ho visto la regione portare migliaia di metri cubi di sabbia, ma sono soldi buttati via, perché tutto viene eliminato alla prima mareggiata e spesso ci ritroviamo con lo stabilimento allagato; occorre intervenire sulle scogliere". Michela Onofri del Bagno Bahama è molto preoccupata: "Se anche quest’anno sarò costretta a togliere una fila di ombrelloni, significa che ne avrò perse tre in pochi anni. Non si può andare avanti così, occorre un sistema complessivo di revisione delle scogliere per cambiare l’azione delle correnti marine che erodono la spiaggia. Questo problema toglie spazio ai turisti e rende difficoltoso il nostro lavoro. Dobbiamo avere delle risposte e restringere le bocche tra le scogliere".

Giacomo Mascellani