Erosione, il caso arriva in Regione: "Interventi per salvare la stagione"

"Occorre chiarire quali sono gli interventi, nell’immediato e nel futuro, che la Regione intende attuare per il contrasto all’erosione delle spiagge su tutto il litorale emiliano-romagnolo". Questo il quesito che Marta Evangelisti (Fdi) rivolge all’esecutivo regionale sul tema dell’erosione dei litorali, tema tornato alla ribalta dopo il recente fenomeno meteo, "ritenuto comunque di modesta entità, che nella giornata di lunedì 1 aprile avrebbe danneggiato e sensibilmente ridotto 4 spiagge romagnole". Oltre al fenomeno evidenziato, Evangelisti concentra poi la sua attenzione su San Mauro Mare dove "il fenomeno, ritenuto molto evidente e in discussione già dal 2023, sarebbe dovuto ai lavori sulle scogliere voluti fortemente dall’attuale Amministrazione. Tali lavori avrebbero cambiato drasticamente la geometria delle scogliere andando ad abbassare a pelo d’acqua determinati punti e allargando i varchi tra una scogliera e l’altra". In questa zona, poi, "il mare sarebbe arrivato fino alle prime strutture ricettive se non addirittura in strada e alcuni residenti e imprenditori si sarebbero improvvisati come volontari della Protezione Civile sistemando sacchetti di sabbia per proteggere le vicine strutture ricettive e le abitazioni".

A fronte delle promesse fatte dall’amministrazione comunale per il ripristino delle scogliere al loro assetto originale e per il relativo ripascimento delle spiagge, lavori che per la capogruppo sarebbero dovuti iniziare lo scorso 20 marzo, Evangelisti stigmatizza come tutto ciò non sia avvenuto e ora "la vera urgenza sarebbe salvare quantomeno la stagione turistica". In relazione alla situazione esistente, quindi, Evangelisti chiede alla giunta il dettaglio degli interventi in programma "per contrastare l’erosione delle spiagge su tutto il litorale romagnolo ponendo particolare attenzione alla zona di San Mauro Mare".

Ermanno Pasolini