“L’erosione minaccia la stagione balneare”: appello al generale Figliuolo

Cesena, 1 marzo 2024 – A San Mauro Mare l’operatore balneare Gianni Ottaviani scrive al generale Figliuolo. L’imprenditore, il quale da anni conduce una battaglia per difendere la spiaggia della frazione, ha deciso di rivolgersi al generale nominato dal governo commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione dello scorso maggio.

Ottaviani, molto preoccupato per il futuro della spiaggia dove ha la concessione di due stabilimenti balneari, motiva così la sua scelta: "Qui non sappiamo più a quale santo votarci, così, visto che dal Comune e dalla Regione tardano a venire quelle risposte per noi vitali, ho deciso di rivolgermi al generale, nella speranza di poter ottenere quegli interventi fondamentali per poter garantire la stagione estiva".

L’imprenditore ha inviato una pec di cui fornisce i principali contenuti: "Ho scritto una lettera a Figliuolo per pregarlo di venire a San Mauro Mare e vedere con i suoi occhi la tragica situazione erosiva in cui è ridotto l’arenile del nostro paese. L’attuale condizione impedisce ai nostri operatori di offrire un servizio fondamentale alla vita della località. Nel contesto della grave alluvione del maggio scorso, si sono verificati danni agli stabilimenti balneari; il mare ha invaso e danneggiato diverse strutture, anche trovando facile via di accesso dai varchi che il Comune aveva aperto nelle scogliere frangiflutti nel maggio precedente".

Ottaviani solleva ancora il problema dell’aggressione del mare: "L’erosione era già partita dall’estate 2022, conseguentemente all’apertura dei varchi ed a nulla sono valsi i ripetuti richiami e le numerose sollecitazioni, fatte a Comune e Regione, a riparare i danni provocati dall’intervento. Oggi l’erosione si è ulteriormente aggravata ed il mare minaccia gli stabilimenti balneari e la zona abitata. Del resto qui le istituzioni sono assenti e da oltre un anno a questa parte, abbiamo ricevuto soltanto delle promesse. Il paese teme di non poter lavorare la prossima stagione estiva che inizierà il 30 marzo, fra un mese. I nostri hotel hanno già venduto i pacchetti inclusi dei servizi di spiaggia, ma ci sono albergatori che perdono il sonno, per il timore di perdere i clienti e l’immagine. Per questi motivi ho invitato il generale Figliuolo, al fine che possa prestare la sua attenzione al grave problema che affligge la nostra spiaggia, dove c’è un grave danno ambientale ed economico. Viviamo in un forte disagio – conclude Ottaviani –, e il commissario straordinario è la persona che può trovare la soluzione al problema della nostra San Mauro Mare".