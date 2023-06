Esame di terza media ’ridotto’ "Alunni turbati per il cambiamento"

di Annamaria Senni

Ieri in diverse scuole medie cesenati si sarebbe dovuta tenere la prima prova scritta dell’esame di terza media, saltata in seguito all’ordinanza ministeriale che ha rimosso le prove nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna stabilendo che l’esame di fine anno, per medie e superiori, si terrà solo con una prova orale. Una decisione che ha creato scompiglio e confusione, oltre al disappunto degli studenti, dei genitori e in alcuni casi degli stessi professori e docenti che si sono comunque dovuti adeguare alla decisione presa.

"C’è un’ordinanza ministeriale e anche la nostra scuola si è dovuta attenere alle disposizioni prese - ha spiegato il dirigente Donato Tinelli della scuola media viale della Resistenza di Cesena - ma nel nostro caso la misura è eccessiva perché non ci sono studenti che hanno avuto particolari problematiche. In più la disposizione è stata diramata il giovedì e il sabato la nostra scuola media doveva partire con le prove scritte, il tempo per organizzarsi è stato davvero poco. Al di là di questo l’esame è ’zoppo’, gli manca un piede, perché le competenze che si possono valutare con l’orale non sono le stesse che si possono esprimere con un esame scritto".

L’ordinanza ministeriale ha stabilito anche le modalità della prova orale che per compensare la mancanza degli scritti verrà integrata con domande e argomenti aggiuntivi e durerà di più rispetto al tempo stabilito inizialmente. "Purtroppo ci dobbiamo adeguare alle modalità d’esame stabilite dall’ordinanza - spiega la professoressa Alessia Carghini della scuola media di Borghi - per cui abbiamo allungato un pochino la durata della prova orale che invece di durare trenta minuti durerà quaranta minuti. Personalmente è stato uno choc apprendere del cambiamento dell’esame di terza media così all’ultimo minuto quando era già stato organizzato tutto. Tanta fatica per preparare i ragazzi e poi? In più valutare gli studenti solo con l’orale è difficile, sono ragazzini di 13 o 14 anni in cui l’emotività gioca ancora un ruolo importante e per molti di loro l’esame scritto è rassicurante perché hanno il tempo di rispondere senza farsi prendere dall’emozione. Mi rendo però conto che sarebbe stato troppo chiedere al ministero di fare delle telefonate per valutare caso per caso come procedere, anche se un feedback delle scuole sarebbe stato utile".

Molti alunni sono rimasti turbati per fatto che il cambiamento dell’esame è arrivato proprio a ridosso della prova . "La tempistica dell’ordinanza ministeriale - spiega un professore di italiano di terza media - ha stravolto un po’ i piani e abbiamo pensato di non dare ulteriori stravolgimenti ai ragazzi. Per cui non abbiamo cambiato la prova orale che inizierà questo sabato. Abbiamo fatto un percorso di preparazione con gli studenti per le prove scritte ed è un peccato che, all’ultimo minuto, sia stata presa la decisione di eliminarli. Anche i genitori sono apparsi spaesati soprattutto perché sono state cambiate le carte in tavola a pochi giorni dall’esame. Ci sono famiglie che hanno perso auto e ragazzi che hanno perso i libri di scuola, ma si poteva cercare una soluzione intermedia che accontentasse tutti, e soprattutto si poteva decidere prima, e credo che in quel caso la decisione non avrebbe scontentato nessuno".

"Quello che ho percepito - spiega Valentina Pazzaglia, madre di un’alunna di terza media - è che il cambiamento a ridosso dell’esame abbia destabilizzato diversi alunni e genitori. È disarmante per i nostri ragazzi che si sono avviati al cammino delle scuola medie con le problematiche legate al Covid, non poter concludere il percorso in modo ’normale’. Sono ragazzi che neppure avevano concluso il ciclo delle elementari in presenza a causa della pandemia".