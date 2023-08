"Esami specialistici per claustrofobici: le liste sono chiuse"

Simone Pascuzzi, consigliere comunale di minoranza a San Mauro Pascoli e coordinatore comunale di Fratelli d’Italia denuncia un episodio di malasanità. "Un nostro concittadino sammaurese mi ha contattato per descrivermi quello che gli sta succedendo per il suo problema clinico. Deve fare con una certa urgenza degli esami specialistici (angio ed encefalo), ma il soggetto soffre di claustrofobia cronica. Le attrezzature e macchinari idonei per fare questi esami sono all’ospedale San Damiano a Faenza. All’atto della prenotazione risulta che una data non è disponibile. Non stiamo parlando di giorni, settimane, mesi o anni da aspettare, ma semplicemente non ci sono date, liste chiuse a tempo da destinare. Ma a pagamento l’esame si può fare entro una settimana però al costo di circa 400 euro. C’era un posto in ottobre all’ospedale a Misano, ma fatta una verifica è risultato che la struttura non ha tali macchinari". Simone Pascuzzi dice che l’intento è portare all’attenzione il caso del sammaurese in Regione tramite un’immediata interrogazione e continua: "Ringrazio di cuore per la disponibilità e la vicinanza a tali problemi sociali e sanitari del nostro territorio l’onorevole Alice Buonguerrieri e la consigliera regionale Marta Evangelisti. Il problema riflette esattamente la decadenza che da anni sta affliggendo la sanità pubblica regionale. Non mi sorprende che molti concittadini visti gli elevati prezzi e costi del privato, si rifiutano di curarsi. Questo non può essere imputato come colpa all’attuale governo, ma a una mala politica ormai cronica del governo regionale".