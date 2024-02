Esclusivo: come sarà piazza Pantani. Salite e verde nel segno del Pirata

Piazza Guglielmo Marconi verrà riqualificata e sarà intitolata a Marco Pantani. Uno dei luoghi più significativi del lungomare di Cesenatico, porterà il nome del grande campione entrato nella storia dello sport, vincendo nel 1998 il Giro d’Italia e il Tour de France, prematuramente scomparso il 14 febbraio 2004 a soli 34 anni. Al centro della piazza c’è già il monumento realizzato nel 2005 dall’artista bolognese Emanuela Pierantozzi. L’idea è quella di far vivere tutta la piazza nel nome del campione, dando seguito alla delibera del consiglio comunale del 2019, in cui tutte le forze politiche di Cesenatico hanno approvato all’unanimità l’intitolazione a Marco Pantani. L’amministrazione comunale nel piano degli investimenti ha già previsto un milione di euro per la progettazione ed i lavori, che dovrebbero essere realizzati tra un anno. Allo stato attuale nella piazza ci sono aree verdi, zone pedonali e panchine. Si parla di riqualificarla già da diversi anni, perchè effettivamente ne ha bisogno, ma questa sembra proprio la volta buona. Sinora oltre ai turisti che durante l’estate raggiungono la spiaggia del Bagno Marconi e la spiaggia libera vicina alla colonia Agip, questa piazza viene utilizzata per un mercatino settimanale organizzato dall’associazione degli albergatori, per ospitare alcuni eventi musicali e per allestire il quartier generale della "Pantanissima", la gran fondo organizzata dalla famiglia Pantani in settembre.

Il progetto deve essere ancora definito nei dettagli. Oggi c’è uno studio di fattibilità, che comunque fa capire l’idea attorno alla quale sta lavorando la giunta con in testa il sindaco Matteo Gozzoli. La linea segue da un lato la volontà e la necessità di ragionare su una continuità dell’area verde in sintonia con i Giardini al Mare, ma che abbia anche al centro l’altezza di un metro, proprio come i Giardini al Mare, svolgendo così anche la funzione di difesa dalle mareggiate e dall’ingressione marina. La bozza su cui si lavora è stata disegnata dai tecnici dello stesso studio incaricato dal Comune di seguire il nuovo lungomare delle colonie di Ponente. Come tempistica si punta ad avere il progetto definitivo con tutti i dettagli e il progetto esecutivo entro l’estate, per poter pubblicare il bando a fine anno ed eseguire i lavori entro la primavera del 2025. Il sindaco Matteo Gozzoli, grande appassionato di ciclismo e tifoso di Marco Pantani, spiega perchè si è dovuto aspettare tanto per realizzare il progetto: "Questo spazio da decenni necessita di essere riqualificato e noi nel 2019 avevamo fatto già un passaggio importante in consiglio comunale, condiviso da tutti. L’iter tuttavia si fermò quando la Sovrintendenza ci ha chiesto di intitolare a Gugliemo Marconi un altro luogo pubblico di pari importanza. In sostanza ci hanno detto di non cancellare il nome del grande inventore. Adesso siamo vicini a concludere i lavori della vicina nuova scuola elementare di viale Torino e quindi potremo intitolare a Marconi l’edificio scolastico e dare il nome di Pantani alla piazza".

Gozzoli anticipa alcuni elementi fondamentali del progetto, per capire come sarà piazza Marconi quando sarà intitolata a Pantani: "Alzeremo il livello della superficie rispetto al piano strada con dei riporti di terra, per consentire di avere continuità nella difesa dalle mareggiate. Questo ci consentirà di "muovere" lo spazio e di realizzare un gioco visivo in cui richiamiamo i tornanti delle salite dove corse Marco, che culminerà dove c’è il monumento. Sul lato mare verso il centro della piazza, pensiamo di realizzare un piccolo anfiteatro, dove poter ospitare spettacoli e manifestazioni pubbliche all’aperto. Ci saranno inoltre nuove essenze verdi, camminamenti e arredi progettati appositamente per dare maggior lustro e importanza alla piazza. Se non vi saranno contrattempi – conclude Gozzoli – contiamo di poter realizzare tutto fra un anno".