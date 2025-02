Escursione alle Foreste Casentinesi per ricordare Mattia Fiaschini

I familiari e gli amici più cari hanno ricordato Mattia Fiaschini, il 24enne prematuramente deceduto cinque anni fa in Australia. Era il 29 gennaio 2020, quando Mattia, che si era temporaneamente trasferito a Sydney, decise di trascorrere la sua giornata libera dal lavoro, facendo trekking alle Blue Mountains. Per lui, esperto di questo genere di avventure, doveva essere una giornata semplice e gradevole, invece un fatale incidente ha causato la sua morte dopo una caduta in un dirupo.

La prima persona a dare l’allarme fu il titolare del locale dove lavorava, quando la mattina del giorno seguente non lo vide. La notizia della scomparsa di Mattia fece presto il giro del mondo e arrivò a Cesenatico. Purtroppo nella notte del 1° febbraio 2020 il corpo senza vita del 24enne venne rinvenuto ai piedi di un dirupo dove era rovinosamente caduto.

Nei giorni scorsi il padre Rodolfo Fiaschini ed i figli Niccolò e Gioele, con gli amici Alberto Maraldi e Filippo Frigoli, hanno fatto un’escursione nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, uno dei luoghi più amati da Mattia. "E’ stata una giornata bellissima – ha raccontato papà Rodolfo –, abbiamo fatto una scarpinata con ’Tia’ che ci spingeva, e che torneremo a trovare presto in primavera, quando dei bellissimi fiori gialli sbocceranno per lui nella pianta che gli abbiamo dedicato".

