Escursione cercando le Fate verso il monte Comero

Suggestiva camminata fra miti e leggende. Sabato è infatti in programma l’escursione a piedi, tra il giorno e la notte, denominata ’Alla ricerca delle Fate di monte Còmero’, la montagna che svetta a quota 1.371 metri ad est di Bagno di Romagna-San Piero. La fantastica camminata, promossa da Esploramontagne di Bagno, diretta dalla guida ambientale escursionistica Pier Luigi Ricci, prevede il ritrovo, alle 15, presso il Rifugio del Còmero, per dare poi inizio all’escursione verso Fonte Santa, Bosco delle Fate, monte Còmero, Casale (vi soggiornò Gabriele D’Annunzio), ritorno a Rifugio del Còmero, per un percorso, definito non difficile, di circa 10 chilometri. Vi sarà poi la sosta al Rifugio del Còmero, per una pizzata. Costo 33 euro. Per Info.: Esploramontagne (339-7794029).

La camminata fa sfogliare anche le pagine del libro ’Fate’, con testo e illustrazioni di Brian Froud e Alan Lee, nelle cui pagine riguardo il ’Il Regno delle Fate’, viene ricordato che "Sotto il monte Còmero, in Romagna sono scavate le quattro grotte delle Fate. Il loro ingresso è inaccessibile agli uomini, non esiste sentiero che arrivi lassù e perfino la ginestra dirada nell’approssimarsi alle grotte. La nuda pietra che si scorge è frutto di un incantesimo che tiene celato il castello delle Fate, che un lontano giorno abbandonarono per un ignoto motivo. Hanno lasciato, però, in pegno i loro telai d’oro purissimo. A guardia di tanta ricchezza vigila un enorme serpente capace con un soffio di far precipitare nel burrone sottostante chiunque osi tentarne il furto".

Gilberto Mosconi