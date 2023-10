Escursione con il fotografo a immortalare le foglie cangianti

Scade oggi, il termine per l’iscrizione alla camminata fotografica ’Scatti d’autunno sul lago’, che avrà luogo a Quarto di Sarsina (foto) sabato. I posti disponibili sono limitati e per partecipare occorre prenotare e acquistare direttamente il biglietto sul sito web dei Percorsi del Savio, entro la giornata odierna: bit.lyscattidautunno.

La quota di partecipazione è di 20 euro a persona, e comprende la passeggiata guidata con consigli pratici sull’uso del reflex, fotocamera o cellulare. Al tramonto, ricco aperitivo con prodotti locali fra luoghi magici, pace e quiete.

L’evento fa parte dell’iniziativa ’Un clic in quattro stagioni’: una serie di quattro appuntamenti con una passeggiata fotografica per ogni stagione nella Vallata del Savio. Queste invece sono le date successive: Inverno sul Monte Fumaiolo (sabato 27 gennaio 2024); Primavera a Valle tra lo scorrere dell’acqua (sabato 27 aprile 2024); Estate in notturna per fotografare le stelle (sabato 27 luglio 2024). Non è richiesta obbligatoriamente attrezzatura professionale. E’ sufficiente anche solo una fotocamera compatta o cellulare.

Per l’appuntamento di sabato, il ritrovo è alle 14.30 a Quarto, in via XXI Marzo, piazzale della Chiesa. La durata dell’escursione fotografica è di circa tre ore. I partecipanti percorreranno a piedi un anello di circa 7,5 chilometri, una camminata adatta a tutti, assieme a Marino Alessandrini, esperto e appassionato fotografo naturalista. ’Scatti d’autunno sul lago’ prevede quattro appuntamenti. Per partecipare a tutti e 4 gli appuntamenti stagionali il costo è di 70 euro a persona. Per Info.: 0547356327; e-mail:info@percorsidelsavio.it

Gilberto Mosconi