Escursione degli innamorati, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per partecipare sabato 17 febbraio alla escursione a piedi "San Valentino Trekking per tutti gli innamorati della natura". Il ritrovo dei partecipanti è alle 14,40 presso "Il Girovago" di Via Fiorentina, 30, a Bagno di Romagna, per dare inizio alla escursione, che seguirà l’itinerario Bagno, Batocco, Valscorsa, Forcella, Colla di Ripiani, Macchia del Cacio, ritorno a Bagno, per una camminata lunga 11 chilometri e mezzo, con la guida Pier Luigi Ricci (nella foto). Il percorso non è difficile. Sosta alle Gualchiere per la cena.