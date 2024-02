Escursione tra natura e fotografia. Domenica c’è ’Scatti d’inverno’

"Scatti d’inverno", questo il titolo dell’iniziativa guidata da un fotografo esperto che si terrà domenica dalle 14, nella suggestiva cornice dei laghi del comprensorio del monte Còmero, in territorio est di Bagno di Romagna, raggiungibili dopo qualche chilometro di strada provinciale tra San Piero-Valgianna. "La prima tappa, accompagnata da Marino Alessandrini, appassionato ed esperto fotografo naturalista e di paesaggio,interesserà il Lago di Acquapartita – dicono i promotori – . A seguire si raggiungerà in auto il Lago Lungo, dove avrà inizio un percorso a piedi in un castagneto fino ad approdare al Lago Pontini. Qui è prevista una sosta per il picnic, prima di riprendere il sentiero che riporta al Lago Lungo, dove si attenderà il tramonto. Il percorso complessivo è di circa 5 chilometri, adatto a tutti". L’evento fa parte dell’iniziativa Click in quattro stagioni; per Info.: 0547/356327; info@ipercorsidelsavio.it

gi. mo.