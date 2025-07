Escursione tra natura e magia sul Sentiero degli Gnomi

Il Sentiero degli Gnomi del Parco dell’Armina a Bagno di Romagna, dove magia e realtà si incontrano in un paesaggio naturale incantevole, torna ad accogliere i visitatori nei pomeriggi di oggi domenica 6 luglio e domenica prossima 13. Una guida escursionistica ambientale speciale farà strada ai visitatori lungo il suggestivo percorso di quasi due chilometri, che si snoda appena al di là del fiume Savio, all’altezza del centro storico del paese termale d’Alto Savio, svelando la vera storia di Gnomo Bàgnolo e del motivi per cui, insieme alla sua famigliola, ha scelto di vivere in queste foreste.

Foreste circondate da benefiche acque termali e da un ambiente naturale immerso tra boschi lussureggianti e solcato da ruscelli cristallini, alla scoperta della casette degli gnomi nascoste tra numerosi alberi di ogni specie.

La visita ha una durata complessiva di un’ora e mezza. Il ritrovo dei partecipanti è fissato il pomeriggio alle 17 nei pressi del ponticello sul fiume Savio, che rappresenta l’ingresso al magico Sentiero degli Gnomi, realizzato nei primissimi anni duemila e che rappresenta, si può dire, il sentiero nel bosco più frequentato della Valle del Savio, con alcune decine di migliaia di visitatori durante ogni anno.

E’ obbligatoria la prenotazione. Il costo di partecipazione è di 10 euro a persona. La quota per famiglia di due adulti e uno o due bambini fino a 12 anni è di 26 euro. Per prenotazioni e informazioni gli interessati potranno contattare lo 0543-911046 (Ufficio Iat, Palazzo del Capitano, via Fiorentina, 38, Bagno di Romagna), oppure scrivere a: info@ipercorsidelsavio.it.

gi. mo.