Escursione tra storia, natura e g/astronomia: la seconda uscita

Oggi è in calendario la seconda delle quattro escursioni a piedi ’Tra Storia Natura e G/Astronomia’, con la regìa della guida ambientale escursionistica Aigae Davide Prati e del divulgatore scientifico Gianni Rossi, il quale durante le soste, all’interno della camminata, prenderà la parola per raccontare di tutto e di più sugli astri del firmamento.

Dopo l’uscita di fine giugno, che ha portato gli escursionisti a osservare e ammirare le costellazioni estive che si specchiano nel fiume Bidente, nel tratto che scorre nella zona di Strabatenza di Bagno di Romagna, questo sabato è in programma l’escursione in notturna ’Stelle e Pianeti alla Ripa del Diavolo’, che svetta ad ovest nei pressi di Bagno, con ritrovo dei partecipanti nel pomeriggio, alle 18.30, presso il chiosco da Rudy di via Lungosavio a Bagno.

La terza escursione è in locandina per sabato 23 agosto e andrà in cammino sul tema ’Stelle e Stalle sul monte Còmero’, la grande montagna che svetta quasi a quota 1.400, nel territorio di Bagno e di Verghereto, con piacevole e gustosa sosta con cena in fattoria. Il ritrovo degli escursionisti è fissato alle 17.30 presso il parcheggio del cimitero di San Piero in Bagno.

La quarta e ultima escursione tra storia natura e G/Astronomia 2025 si volgerà sabato 30 dicembre e si svilupperà sul coinvolgente tema ’Il racconto della Natività fra Storia e G/Astronomia’, con ritrovo dei partecipanti presso il piazzale della chiesa di Poggio alla Lastra, nell’alta Val Bidente di Bagno.

Per prenotazioni e informazioni: www.itrekkabbestia; telefono 347/1002972 (Davide Prati); e-mail: info@itrekkebbestia.it.

gi. mo.