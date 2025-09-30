Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
Cesena
CronacaEscursioni a piedi e in bici, visite guidate nel Parco Nazionale
30 set 2025
GILBERTO MOSCONI
Cronaca
Escursioni a piedi e in bici, visite guidate nel Parco Nazionale

Anche durante ottobre 2025, Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, nell’alta Val Bidente di Bagno di Romagna, propone varie iniziative per gli appassionati delle escursioni a piedi e in bici, tra la straordinaria natura del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, oltre a visite guidate alla gigantesca diga di Ridracoli, che forma lo sbarramento per dare vita al lago che fornisce acqua all’Acquedotto della Romagna. Si comincia sabato 4 ottobre, alle 15, con ’Cervi in bicicletta’, escursione in sella all’e-bike tra i richiami dei cervi nella loro stagione degli amori, che madre natura ha messo in calendario dalla metà di settembre alla metà di ottobre. Domenica 5 ottobre, alle 10.30, avrà luogo l’iniziativa ’Ai piedi del gigante’, visita guidata ai cunicoli della Diga e ai suoi sistemi di controllo. Costo 12 euro a persona, comprendenti il biglietto di ingresso alla Diga e alla struttura di Idro Ecomuseo. Domenica 12 ottobre, alle 10, in calendario ’Bidentexpress’, escursione guidata in e-bike ad anello lungo il percorso perimetrale del lago di Ridracoli. Costo 55 euro a persona. Domenica 19, alle 10, in programma ’Di Valle in Valle’, escursione in e-bike, tra la vallata del Savio e del Bidente. Costo 55 euro a persona. Sabato 25, alle 14.30, in locandina ’Ai piedi del gigante’, con visita guidata alla Diga. Domenica 26 ottobre, alle 10, si svolgerà ’PedaLama d’autunno’, escursione in e-bike tra i colori autunnali delle valli e vallecole del crinale d’Alto Savio e d’Alto Bidente. Costo 55 euro a persona. Per Info.: Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli di Bagno (0543/917912); ladigadiridracoli@atlantide.it.

gi. mo.

