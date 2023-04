Escursioni, arte e buona tavola L’Alto Savio mostra le sue carte

di Gilberto Mosconi

Anche durante Pasqua e Pasquetta 2023, la tradizionale gita fuori porta invoglierà a viaggiare non solo dalla pianura romagnola verso la riviera adriatica del comprensorio cesenate, ma anche ad alzare la freccia per imboccare la E45 e salire lungo la suggestiva Valle del Savio, che si sviluppa nei territori di Mercato Saraceno, Sàrsina, Bagno di Romagna, Verghereto. Viaggiando, dunque, da Cesena in direzione della Valle segnata e bagnata dal Savio, dopo essere entrati nel territorio di Mercato, in un bel tour per una coinvolgente gita fuori porta non dovrebbe mancare una visita alla antichissima Pieve di Montesorbo (deviazione strada per Ciola) e alla Pieve di San Damiano, in paese. Salendo poi ancora per la vallata, arrivati a Sàrsina è d’obbligo almeno la visita ad alcuni antichi monumenti e strutture della città plautina, tra cui la millenaria Basilica Concattedrale di San Vicinio e il Museo Archeologico Nazionale, aperto al pubblico sia oggi che domani negli orari 13,30-19. Per gli appassionati della pittura, a Sàrsina (Sala Mostre Centro Studi Plautini) è allestita la mostra "Paesaggi Sarsinati. Natura e Sentimento", che espone, sino al 16 aprile, le opere di Amissao Lima. Partendo poi per l’Alto Savio, si arriva alla sua "vedette" turistica e termale, Bagno, che propone altresì escursioni dentro gli straordinari boschi e foreste dei suoi dintorni e nelle zone dei laghi incastonati alle falde del Còmero, tra cui il lago di Acquapartita, Lago Lungo, Lago Pontini. In particolare, per gli appassionati delle camminate, per Pasquetta Bagno ha in calendario, alle 14.30, l’escursione a piedi, promossa da Esploramontagne e diretta dalla guida Pier Luigi Ricci (Info. 3397794029), lungo i sentieri del "Bosco del Benessere".

La nuova Pro Loco di Bagno, nell’intento di mantenere e far conoscere le tradizioni locali del periodo pasquale, ha messo in programma per Lunedì di Pasquetta la somministrazione da parte del parroco mons. Alfiero Rossi, alle ore 12, dopo il termine della santa messa, della rituale benedizione delle uova sode, che verranno poi distribuite a tutti gli intervenuti come simbolo di buon augurio. Inoltre verranno posizionate nell’aiuola, dove spicca anche la bella pianta di ulivo posta a lato della basilica di S.Maria Assunta, numerose uova colorate realizzate dai bimbi della scuola dell’Infanzia "Carlo Collodi" di Bagno. Inoltre, a Bagno si possono ammirare anche due mostre. Una di pittura dal titolo "Mi racconti una favola?" di Greta Pirri, alla Loggetta Lippi, e l’altra a Palazzo del Capitano dal titolo "il Sapere delle Mani", organizzata dal Parco Nazionale Foreste Casentinesi, sino al 30 aprile.

Salendo verso il crinale, in territorio di Verghereto, la gita fuori porta di Pasqua e Pasquetta può arrivare sino alla vetta più alta del comprensorio cesenate, il monte Fumaiolo, da dove è possibile fare altresì una breve escursione a piedi sino alle sorgenti del Tevere, "Il Fiume sacro ai destini di Roma".