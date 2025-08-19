Escursioni, canoate e camminate

Anche per la seconda metà di agosto 2025, sono in calendario varie escursioni, camminate, canoate e altre iniziative a Ridracoli e dintorni, nell’alta Val Bidente di Bagno di Romagna, promossi da Idro Ecomuseo delle Acque.
In particolare, venerdì 22, alle 18.30, è in programma ’Stelle a filo d’acqua’, suggestiva canoata notturna sotto le stelle del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Costo di partecipazione 36 euro a persona.
Sabato mattina 23, alle 10, ’Avventuroso canoa trekking per tutti’, escursione in canoa e a piedi alla scoperta del Parco Nazionale. Costo 30 euro.
Sempre sabato 23, alle 19, in calendario ’Magìa sul Lago di Ridracoli’, escursione con battello elettrico, nelle ore del tramonto, con sosta per cena tipica al Rifugio Ca’ di Sopra. Costo 40 euro.
Domenica mattina 24, alle 9.30, escursione guidata ’L’Anello di Ridracoli’, in sella all’e-bike attorno al lago di Ridracoli e lungo i crinali dell’Appennino tosco-romagnolo. Costo 55 euro.
Venerdì 29, alle 18.30, ’Stelle a filo d’acqua’, canoata notturna sotto le stelle offerte dal cielo del Parco Nazionale.
Sabato 30 e domenica 31, alle 17.30, ’Una notte in canoa’, escursione con canoa e sacco a pelo, dal tramonto al mattino, con pernottamento in località La Seghettina nel Parco Nazionale. Costo 60 euro intero, 40 euro ridotto.
Domenica 31, alle 18.30, ’Di Valle in Valle’, escursione in e-bike, tra la Vallata del Savio e quella del Bidente. Costo 55 euro.
Info.: Idro Ecomuseo delle Acque Borgo di Ridracoli di Bagno di Romagna (0543/917912); ladigadiridracoli@atlantide.net; Ufficio Iat (0543/911046).
gi. mo.