Escursioni e natura nella presentazione del libro di La Maida

Questa sera alle 21, allo Spazio Cesuola (via Ponte Abbadesse, 451) per il Festival Spazio Comune si parlerà di montagna e natura durante la presentazione del libro ’Escursioni nella Rete Natura 2000’, a cura dell’autore Michele La Maida. Il volume raccoglie 13 schede escursionistiche in cui sono descritti itinerari in aree protette in Romagna, Marche, Toscana e Umbria. Il libro, che si caratterizza come ’guida escursionistica’, nasce dallo studio dei tracciati e dalla loro percorrenza, mettendo in luce le caratteristiche e particolarità naturalistiche e storiche rilevate durante il cammino. L’evento sarà condotto da Gabriele Borghetti.