Escursioni in lingua inglese con la guida Davide Prati

Tra gli alberi come tra i banchi di scuola. Do you speak english? Yes. A piedi, senza andare oltre Manica, sarà possibile imparare la lingua di Londra anche lungo i sentieri che si snodano tra i boschi e le foreste del nostro Appennino. Grazie a una felice idea di Davide Prati, guida ambientale escursionistica di San Piero in Bagno, gli appassionati di trekking potranno partecipare a tre escursioni durante le quali sarà possibile seguire anche un mini ciclo di camminate parlando soltanto in inglese. "Si tratta di una opportunità immersiva di lingua inglese, adatta ad ogni livello, dal principiante agli avanzati, in un ambiente informale e nella magica cornice delle nostre foreste – dice Prati –. Saremo accompagnati dalla professoressa Emily Hurt, che ci farà parlare, correggendoci con il sorriso che la contraddistingue, e potremo così imparare tante nuove parole e modi di dire. Le mie stesse spiegazioni, nella veste di guida escursionistica, saranno in inglese... e qui fioccheranno correzioni! Sarete invitati a parlare tra voi in inglese, o ’inglesiano’, e ci sarà da divertirsi. La prima camminata, domenica 29 giugno, con ritrovo alle 15.30 a Poggio alla Lastra, ci porterà a Strabatenza, nell’alta Val Bidente di Bagno di Romagna, lungo i passi battuti dai partigiani in un lontano 1944, per scoprire alcune case dimenticate ed arrivare infine a un antico mulino per un brindisi finale".

Il secondo trekking in inglese è in calendario il 26 luglio a Poggio alla Lastra di Bagno e le sue fresche acque, il terzo l’8 agosto ai laghi del monte Còmero di Bagno. Per informazioni contattare Davide Prati, guida ambientale escursionistica Aigae (347/1002972).

Gilberto Mosconi