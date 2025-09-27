Escursionisti di Cesena soccorsi in Trentino sulla catena delle Pale di San Martino: cosa è successo

Cesena, 27 settembre 2025 – Quattro escursionisti, fra i diciannove e i vent'anni tutti residenti a Cesena, sono stati soccorsi nella notte lungo il sentiero 711 che risale la Val Canali in direzione del Bivacco Minazio, sulla catena delle Pale di San Martino, nel Primiero, in provincia di Trento.

Il gruppo, composto da quattro giovani uomini, si trovava ad una quota di 2.081 metri, quando uno dei componenti ha iniziato ad accusare problemi cardiaci. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 19, da parte degli stessi escursionisti.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero, ma le avverse condizioni meteorologiche ne hanno impedito il decollo. Un operatore della Stazione di Primiero del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino è dunque partito in direzione del target via terra nell'intento di meglio comprendere l'evoluzione della meteo e la conseguente possibilità di tentare un nuovo sorvolo a stretto giro.

Esclusa questa ipotesi, altre due squadre si sono attivate per raggiungere via terra i quattro escursionisti, per un totale di quindici soccorritori coinvolti, appartenenti alla Stazione di Primiero e di Caoria, compresa un'infermiera. Arrivati sul posto alle 20.30 e constatata la complessiva non gravità sanitaria della situazione, i quattro escursionisti sono stati riaccompagnati a valle a piedi dalle due squadre di operatori, mentre un'autoambulanza veniva inviata a Malga Canali per prendere in consegna l'infortunato. L'intervento si è infine concluso attorno alla mezzanotte.