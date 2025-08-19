Eseguito primo trapianto di microbiota in Romagna

Compiuto, all’Ospedale Bufalini di Cesena, il primo trapianto di microbiota sul territorio di competenza dell’Ausl Romagna. L’operazione condotta dall’unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Forlì-Cesena, diretta dal prof. Carlo Fabbri. è stata eseguita dalla dottoressa Giulia Gibiino (foto). "Questo primo trapianto - spiega la stessa Gibiino - è stato effettuato su una paziente anziana affetta da recidiva persistente di infezione da Clostridioides difficile. Abbiamo svolto il trapianto in corso di colonscopia al di fuori della sala operatoria. La paziente è stata dimessa dopo 24 ore in buone condizioni".