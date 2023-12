Esibizione nella pista di ghiaccio

Oggi alle 17 la pista del ghiaccio di Savignano in piazza Castello si trasformerà in uno scenario poetico straordinario e regalerà momenti di intensa bellezza grazie all’esibizione della compagnia ’Tutti meno uno’ che metterà in scena uno spettacolo di recitazione e pattinaggio sul ghiaccio. Protagoniste le atlete dalla Ritmica Rubicone. ’L’Amor che move il sole e l’altre stelle’ il titolo della recita a tema dantesco che vedrà le danzatrici esibirsi in un recital tra il teatro e il pattinaggio, con un sapore natalizio.