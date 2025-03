"Esiste solo il diritto alla vita e non quello alla morte"

Arturo Alberti, pediatra e fondatore di Avsi, è favorevole o contrario alla legge sul fine vita? "Non sono favorevole alla legge sul fine vita cosi come è stata formulata in Toscana, ci vuole una legge che potenzi le cure assistenziali di chi ha bisogno. Non è un tema banale che si risolve a seconda delle appartenenze culturali e religiose. E’ tutto molto complicato quando si va nell’ambito dei diritti alla vita".

Ci spieghi meglio… "Ci sono diritti connaturati all’uomo, non dipendono dalla religione. Il diritto alla vita è uno di questi. Il Creatore ha messo nel cuore dell’uomo dei diritti inalienabili. Non esiste il diritto alla morte, c’è solo il diritto alla vita. C’è il diritto alla vita dell’embrione o di chi nasce con problemi di malformazione, e di chi è malato. E poi c’è il diritto delle persone bisognose (come chi è affetto da una sindrome) ad essere accudite, accompagnate, amate. Non è che per un errore della natura, o una malattia, una persona può essere eliminata. In Belgio stanno allargando l’eutanasia, e la applicano anche ai bambini con malattie croniche, se i genitori lo chiedono".

Qual è il pericolo di una legge sul fine vita? "Quando viene meno un punto solido come il diritto alla vita, e si introducono delle varianti, come una legge, si rischia che la stessa legge crei in breve tempo un consenso della gente a un comportamento generalizzato: come dire ‘se lo dice la legge va bene’. Un malato terminale (per cui non ha più senso sottoporsi a cure importanti per bloccare una malattia con un decorso fatale) anche se è destinato a arrivare alla morte, va aiutato e assistito. La vita non ce la diamo noi, non è un diritto togliercela. Quando uno si uccide è una tragedia, e non capisco perché dovrebbe essere diverso il suicidio assistito di una persona che ‘non ne può più della vita’ perché è malato. Se uno si butta da un ponte e muore ci sconvolge, perché allora saremmo disposti ad accettare che una persona, che non ce la fa più a vivere, venga uccisa da un medico disponibile? Tutto questo mi rende impossibile accettare una legge di questo tipo".

C’è chi chiede di ‘poter eliminare il dolore’ quando sta male… "La terapia del dolore è aumentata moltissimo negli ultimi anni, e questo è un bene. Ma il forte dubbio che ho io è che, arrivare a decidere di poter ‘porre fine alla vita’, sia per le istituzioni, la via più breve e meno costosa. Una scorciatoia che avrà conseguenze nefaste e dolorose. Una legge, come questa, apre una porta che può spalancare dei portoni".

