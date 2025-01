Esonerato Bisoli, a Brescia torna Maran

E’ durata cinquanta giorni la permanenza di Pierpaolo Bisoli sulla panchina del Brescia, il tecnico più vincente nella storia del Cesena (una promozione in B, due in A e una salvezza in cadetteria prodigiosa) è stato esonerato ufficialmente ieri dal presidente delle rondinelle Massimo Cellino che ha richiamato Rolando Maran. Bisoli aveva iniziato il torneo alla guida del Modena ma era stato avvicendato il 3 novembre dopo la sconfitta a Spezia, al suo posto il tecnico della Primavera Paolo Mandelli. Un mesetto dopo l’ingaggio da parte del Brescia. Per il mister che abita a Cesenatico è stata decisiva la sconfitta in casa con il Catanzaro in pieno recupero. In sette gare (sei pari e un ko) ha raccolto 6 punti, media di 0,86 a partita, attualmente il Brescia è quindicesimo con 25 punti in 23 gare a tre lunghezze dai playout. Maran invece aveva lasciato la squadra al decimo posto con una media di 1.18 punti match. Nelle ultime 16 gare le rondinelle hanno vinto una sola volta, il 3 novembre contro la Sampdoria. Sono quattordici gli avvicendamenti in panchina avvenuti in B, Cremonese e Brescia hanno cambiato due volte richiamando i tecnici esonerati, per la Salernitana addirittura quattro mister considerando che Sottil aveva dato le dimissioni prima che iniziasse il campionato.