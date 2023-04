Esperto per riparazione tende da sole e gazebi

La ditta f.lli Dorini Vittorio e Isabella s.a.s. di Savignano sul Rubicone (FC), operante artigianalmente nella

produzione, lavorazione, riparazione tende da sole teloni, pergolati, gazebo e coperture in genere, cerca una figura per il montaggio di coperture di strutture di vario genere, presso i vari cliente della zona e zone

limitrofe. La figura ricercata deve avere esperienza nell’utilizzo di attrezzature specifiche (come trapani, avvitatori e simili) capacità di lavorare in quota, affidabilità, serietà, puntualità, e deve essere disponibile da subito. È indispensabile il possesso dell’auto. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Si offre un contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. L’offerta è valida fino al 27 aprile.

Per candidarsi: dopo essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione. emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.