Esplorazione del mondo sonoro, il nido ’Coccinella’ alla ribalta

Ancora un plauso per il nido d’infanzia ’Coccinella di Savignano sul Rubicone che figura con ben tre pagine sulla rivista ’Bambini’, che accogliendo l’esperienza di alcune educatrici del nido savignanese, ha attribuito un importante riconoscimento all’attività didattica e alla struttura che la ospita.

L’articolo, a firma di Angela Marfella, Claudia Savini e Chiara Bolognesi, è dedicato al progetto realizzato al nido ’Coccinella’ sull’esplorazione del mondo sonoro, l’osservazione dei bambini e dei loro interessi, delle emozioni, del gioco, attraverso il ritmo delle parole, l’intensità delle voci e degli strumenti.

Spiegano le autrici-educatrici del nido savignanese (foto): "Il movimento del corpo è stato utilizzato per un apprendimento naturale e spontaneo, mentre la nostra orchestra ritmica ha valorizzato l’aspetto socializzante dell’esperienza musicale. Il progetto ha rappresentato l’opportunità per sviluppare nei bambini e nelle bambine l’attenzione, l’attesa e il rispetto degli altri". Dice Emanuela Celli, responsabile del Coordinamento pedagogico dell’Unione Rubicone e Mare: "Il Comitato editoriale della rivista ha considerato l’esperienza un’opportunità interessante di aggiornamento per i lettori". Le educatrici Angela Marfella e Claudia Savini hanno realizzato un percorso formativo per gli educatori della struttura, condividendo principi pedagogici e buone prassi che sono divenute patrimonio del Nido e un tratto dell’identità pedagogica del servizio. Ha detto il vicesindaco Nicola Dellapasqua: "I buoni frutti crescono dalla terra buona. Siamo orgogliosi che il nostro Nido sia un luogo dove si sta bene e dove fioriscono ottime esperienze".

Ermanno Pasolini