Esplosione nella notte, bancomat sventrato

di Ermanno Pasolini

Alle 3.30 di ieri mattina un fortissimo colpo, un vero e proprio boato, ha sventrato il bancomat della filiale delCredit Agricole di Longiano, sulla via Emilia Levante 2890, al confine con Gambettola, a un centinaio di metri in direzione est dal semaforo sulla via Emilia. Molta gente che a quell’ora stava dormendo, è scesa in strada pensando che si trattasse del terremoto, anche perchè poche ore prima una forte scossa era stata avvertita in Abruzzo con tanta gente scesa in strada. Invece era stato l’esplosivo messo dai malviventi all’interno del bancomat.

Sicuramente si è trattato di un gruppo di rapinatori ben organizzati e che probabilmente nei giorni precedenti avevano effettuato dei sopralluoghi. Lo spiega il fatto che hanno tagliato i fili della corrente elettrica per mettere fuori uso le telecamere di videosorveglianza. Poi hanno sbarrato i cancelli di ingresso usando corde, cassonetti dei rifiuti, bidoni per impedire l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine e della vigilanza CDO. Poi la banda ha riempito il bancomat di materiale esplosivo, usando la tecnica della marmotta, e ha fatto esplodere tutto.

In poco più di tre minuti hanno arraffato più banconote possibili e sono scappati, anche se in 5-6 minuti gli uomini della vigilanza del CDO sono giunti sul posto seguiti a ruota dai carabinieri del Radio Mobile di Cesenatico, insieme ai colleghi delle stazioni di Gambettola e Longiano. Al momento non è stato quantificato l’importo portato dai malviventi. Molte banconote potrebbero essere state macchiate oppure rovinate e quindi assolutamente non spendibili. Ingenti inveci i danni alla banca con gli operai e le ditte specializzate già al lavoro da ieri per cercare di riparare il gravissimo danno provocato.

Quella fra martedì e mercoledì è stata una notte che ha visto altro colpi messi a segno. Senza escludere che a metterli in atto sia stata la stessa banda che ha colpito la filiale dei Longiano del Credit Agricole. Un bancomat è stato fatto saltare per aria a Ravenna e altri due nella Repubblica di San Marino. Insomma ’Una notte da bancomat’. Fra l’altro la settimana scorsa un altro bancomat era stato fatto esplodere nella notte fra venerdì e sabato a Forlì.