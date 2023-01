Esplosione per una fuga di gas: un ustionato

di Luca Ravaglia

Sul muro a fianco della porta d’ingresso è appeso un cuore intrecciato con rametti di legno; subito dietro si allunga la sagoma di un passeggino. La normale routine di una famiglia che abita a Villa Chiaviche di Cesena, lungo la via Cervese, ieri mattina è stata stravolta da un’esplosione avvenuta all’interno della casa, al piano terra, nella sala a fianco rispetto all’ingresso, verosimilmente causata da una fuga di gas da una bombola di gpl. Un muro è stato seriamente danneggiato, tanto che l’abitazione è stata dichiarata inagibile. I fatti si sono verificati intorno alle 7.45, quando l’esplosione ha ferito un uomo, padre di famiglia, che si trovava nella zona della cucina. Fortunatamente le sue condizioni non paiono essere gravi: in seguito all’incidente è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini con ferite legate a un’ustione rimediata. Gli accertamenti clinici sono ancora in corso.

Non sono stati invece feriti la moglie e i due figli della coppia, un bimbo e una bimba, che erano al piano superiore dell’edificio. La chiamata dei soccorsi è stata immediata e allo stesso tempo è stata contattata anche un’insegnate del vicino plesso scolastico di Villa Chiaviche, frequentato da entrambi i piccoli, uno iscritto alla scuola elementare, l’altro all’asilo. La maestra ha così deciso di raggiungere personalmente la casa per accompagnare poi i bimbi a scuola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, supportata anche dalla divisione scientifica e la polizia locale. Dopo aver messo in sicurezza l’abitazione, sono iniziati i sopralluoghi, sia da parte dei tecnici del 115, che della scientifica: l’intento era quello di valutare da una parte la condizione della struttura abitativa per stabilire poi eventuali interventi da effettuare e dall’altra fare chiarezza sull’esatta dinamica che ha portato all’incidente e dunque alla possibile fuga di gas, le cui conseguenze avrebbero certamente potuto essere ben peggiori. Dal momento che i riscontri effettuati sul posto hanno reso inagibile l’abitazione, per la famiglia si è immediatamente presentato il problema della ricerca di un alloggio, sia pure temporaneo, nel quale trascorrere il tempo necessario al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Della situazione si è immediatamente interessato il parroco di Villa Chiaviche, don Daniele Bosi: "Conosco bene la famiglia che frequenta la vita parrocchiale e in generale è decisamente inserita nella vita del quartiere. Siamo già riusciti a trovare una prima soluzione temporanea, grazie alla grande disponibilità di una nostra catechista che ha messo a disposizione una parte della sua abitazione, ma continuiamo a cercare anche un altro alloggio, che possa dare maggiore stabilità. Anche perché i tempi di intervento e di rimessa in sicurezza prima di poter ottenere nuovamente l’agibilità non sono certi e comunque probabilmente non saranno immediati. Dunque serve essere pronti ad affrontare questo periodo. Ma la famiglia coinvolta non resterà sola". Quanto accaduto ha richiamato fin da subito l’attenzione di numerosi abitanti della zona, che sono scesi in strada per vedere da vicino cosa fosse accaduto. La circolazione sulla via Cervese è stata garantita, ma il marciapiede antistante l’abitazione è stato delimitato dalle fascette bianche e rosse delle forze dell’ordine, in modo da assicurare la piena sicurezza nell’area.