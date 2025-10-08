Espressione blasfema. Due turni a Bastoni

Due giornate di squalifica e 3mila euro di multa per Simone Bastoni espulso durante il derby con la Reggiana "per avere – la motivazione –, al 42’ del secondo tempo, proferito un’espressione blasfema e all’atto del provvedimento di espulsione rivolto agli ufficiali di gara un’espressione irriguardosa". Questa la decisione del giudice sportivo che ha inflitto anche tre giornate al team manager Matteo Visani "per avere, al 42’ del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica contestato con veemenza una decisione arbitrale, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione rivolto al direttore di gara un’espressione ingiuriosa". Il 25 ottobre, poi, quando il Cesena andrà a far visita al Sudtirol non troverà nella panchina avversaria Fabrizio Castori, espulso nel match con l’Empoli e squalificato per tre giornate "per avere, al 21’ del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio

nei confronti del quarto ufficiale cercando il contatto fisico, rivolgendogli frasi irriguardose contenenti critica alla conduzione della gara gravemente irrispettose". I bianconeri che hanno ripreso gli allenamenti ieri, oggi svolgeranno una doppia seduta a Martorano. Al Manuzzi, invece, ’Tutti in campo per un Calcio Integrato’ dalle 17.30. Protagonisti sul campo i ragazzi del progetto ’Per un Calcio Integrato’ insieme ai figli dei dipendenti del Gruppo Amadori.