Espulsi due tunisini Riportati a casa in aereo

Furto aggravato, violenza sessuale, spaccio di sostanze stupefacenti: ecco il curriculum criminale di un cittadino tunisino di 36 anni da tempo residente nel territorio cesenate e che finalmente – è il caso di dirlo visti i precedenti – è stato rimpatriato nel suo paese d’origine in esecuzione di un ordine della magistratura. Per l’espulsione dell’immigrato la polizia ha dovuto attivare la complessa e costosa procedura internazionale prevista e che consiste nell’accompagnamento con una scorta. Il 36enne, ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica, una volta rintracciato è stato così preso in consegna da due poliziotti della questura specializzati nel servizio di scorta. Gli agenti sono saliti con lui sul volo Bologna-Tunisi e lo hanno riconsegnato alle autorità del paese d’origine.

Il cittadino tunisino era già stato rimpatriato una prima volta nel 2020, ma aveva fatto successivamente ritorno in Italia in maniera illegale attraverso la cosiddetta rotta balcanica. Adesso non potrà fare rientro sul territorio dell’Unione Europea per dieci anni.

Il giorno precedente un’altra complessa procedura diplomatica era stata attivata per rimpatriare un altro cittadino tunisino di 22 anni. In quanto privo di documenti di identificazione, il nordafricano è stato trasferito al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma, dove dovrà essere identificato dalle autorità consolari della Tunisia per poi essere finalmente rimpatriato. Il giovane era stato rintracciato a Cesenatico da una pattuglia dei carabinieri dopo essere sbarcato a Lampedusa nell’ottobre del 2022.

Il caso del tunisino pregiudicato e ancor di più quello del 22enne mettono in luce tutte le difficoltà dei rimpatri così spesso al centro della polemica politica. "Rispedirli al loro paese" come si dice non è affatto facile ed è comunque complicato e costoso. In questi casi infatti, è necessaria la cooperazione delle autorità consolari tunisine che hanno rilasciato un documento di riconoscimento valido per l’espatrio. Senza di questo sarebbe inefficace qualsiasi espulsione.