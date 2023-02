Espulsione per un 27enne

Martedì gli agenti del Commissariato di Cesena hanno fermato un cittadino del Gambia di 27 anni, con precedenti per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, già colpito da due decreti di espulsione ai quali non aveva mai ottemperato. L’Ufficio Immigrazione della Questura ne ha quindi organizzato il trasferimento al centro di permanenza per il rimpatrio di Potenza, in attesa dell’acquisizione di un idoneo documento per il trasferimento in patria.