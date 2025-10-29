Espulso dal paese, girava in città con patente falsa: arrestato

Un cittadino albanese clandestino di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cesenatico, perché responsabile dei reati di reingresso sul territorio nazionale dopo una precedente espulsione e di falso materiale e uso di atto falso. E’ accaduto durante un controllo lungo una via centrale, dove sabato scorso è stata notata un’auto sospetta con tre persone a bordo. Alla vista dei militari il conducente ha aumentato la velocità e la pattuglia si è messa all’inseguimento, riuscendo a bloccarne la fuga dopo poche centinaia di metri. Nel corso degli accertamenti il 41enne ha esibito una patente di guida che, da più approfondite verifiche, è risultata contraffatta. Gli ulteriori accertamenti, poi operati presso il comando dei carabinieri, svolti anche con il fotosegnalamento dell’uomo, hanno fatto emergere a suo carico altre generalità, nonché un precedente provvedimento di espulsione dal territorio nazionale verso l’Albania, emesso dalla Prefettura di Fermo ed eseguito quattro mesi fa, in giugno. Tale provvedimento imponeva anche il divieto di reingresso nel territorio nazionale per tre anni dall’esecuzione. Al termine delle formalità di rito, che hanno comportato anche il sequestro del falso documento esibito e la contestazione delle violazioni connesse con la guida senza patente, l’uomo è stato arrestato su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Forlì e trasferito nel carcere della stessa città capoluogo. Ieri mattina il 41enne albanese è stato portato davanti al giudice del tribunale di Forlì, che ha convalidato l’arresto e, su richiesta dei termini a difesa presentata dall’avvocato, è stato rimesso in libertà in attesa della prossima udienza.

g. m.