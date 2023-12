’Essere genitori’, successo per gli incontri al Teatro Garibaldi

Quando i ’No’ valgono più dei ’Si’. Ha avuto luogo a Teatro Garibaldi a San Piero il primo incontro del ciclo ’Essere Genitori’ dal titolo ’I No che aiutano a crescere’, organizzato da Le Grazie Società cooperativa sociale, con Nicoletta Sanese.

Dice Giuseppe Crociani, presidente della Cooperativa sociale: "Una serata intensa, con i partecipanti carichi di domande ed emozioni. Dentro la frustrazione dei No c’è la sfida di tutta la vicenda educativa. La dottoressa Sanese ha iniziato a dare in mano ai partecipanti una bussola. Affermando "Come l’altro ti guarda tu sei!", ha aperto e condotto un dialogo, un’operazione a cuore aperto piena di domande. Il ciclo di conferenze proseguirà con due incontri, che si svolgeranno nei primi mesi del 2024, l’anno in cui l’Asilo delle Grazie spegnerà le 130 candeline".

Questi i due temi che affronterà Senese nei due prossimi incontri: ’Come gestire il tempo di qualità con i propri figli, quando si lavora’ e ’Condividere all’interno della coppia regole, concessioni e limitazioni per i propri figli". Nicoletta Sanese, è insegnante alla scuola primaria Karis di Rimini. Da tempo si occupa di formazione di insegnanti, con un’attenzione particolare ai temi della genitorialità. Opera come formatrice in psicopedagogia presso la scuola psicoanalitica di Ravenna.

gi. mo.