’Est’, la saga raddoppia sul grande schermo

Serie completa. Per intenditori. Per chi non vuole farsi mancare niente. O semplicemente per chi ama vedere la sua città raccontata sul grande schermo attraverso le immagini di un bel film. Giovedì uscirà in oltre 200 sale sparse in tutta Italia ‘Tornando a Est’, film prodotto dalla società cesenate ‘Stradedellest’ di Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi, con la regia di Antonio Pisu. E’ il sequel di ‘Est Dittatura last minute’, primo episodio ispirato alle avventure giovanili degli stessi Paganelli e Riceputi, ai quali si univa l’altro amico di sempre, ‘Bibi’, rispettivamente interpretati da Matteo Gatta, Lodo Guenzi, e Jacopo Costantini. Entrambe le storie prendono il via dalla Cesena dei tempi della caduta del Muro di Berlino e da lì si dipanano (facendo sorridere e riflettere) verso est, appunto. Verso quella parte di Europa che stava cambiando per vita. Per celebrare l’uscita, da oggi e fino a mercoledì, sia alla multisala Aladdin di Cesena che all’Astoria di Forlì tornerà a essere proiettato il primo film, ‘Est Dittatura last minute’ con l’intento di creare una sorta di staffetta col suo seguito, che uscirà subito dopo. ‘Est’ uscì per la prima volta nel 2012, in piena pandemia, ottenendo successo di critica e di pubblico, tanto da vincere 16 Festival Internazionali, tre nastri d’argento assegnati ai tre attori protagonisti e venire selezionato alle Giornate degli Autori al Festival di Venezia nel 2020. Nell’arco dei due film, le telecamere hanno riperso numero scorci noti a chi vive dalle nostre parti, a cominciare dal centro storico di Cesena e dal Ponte Vecchio, per arrivare all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi, all’Ippodromo, alla stazione ferroviaria e all’area limitrofa alla filiale di Mercato Saraceno di Bcc Romagnolo.

Intanto nei giorni scorsi Maurizio Paganelli è stato ospite del Rotary Club Cesena, condotto in questa annata dall’ingegner Norberto Fantini, proprio per parlare dei suoi film. "La produzione cinematografica - ha detto Paganelli - arricchisce da un punto di vista culturale e umano, spinge a conoscere diverse zone del mondo, a confrontarsi con le complicazioni di una gestione che mette in campo 80 persone e necessita di alti budget, anche se il nostro è stato un prodotto realizzato con appena 2 milioni e mezzo di euro". Rientra nell’esperienza anche la promozione delle pellicole: la partecipazione ai grandi eventi (compresi gli Oscar), lo scambio con i distributori d’oltreoceano, la vittoria siglata in importanti festival cinematografici (in Canada, Francia, Inghilterra) e il rapporto con tutte le persone coinvolte nel progetto.