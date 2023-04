’Est’ viaggia fino alla Bulgaria Nel 2024 il sequel del film cesenate

di Cristina Gennari

Da Cesena alla Romania. E ora, di nuovo verso est fino alla Bulgaria. Il film cesenate ’Est - Dittatura last minute’, dopo una serie di riconoscimenti e proiezioni in tutto il mondo, avrà un seguito. La storia di Rice, Pago e Bibi, ispirata alle vicende personali dei cesenati Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi, raccontate nel libro ’Addio Ceausescu’ da cui è stato liberamente tratto il primo film, proseguirà fino a Sofia nel secondo capitolo ’Andando ad est’. "‘Est’ è stato uno dei film italiani più venduti nel mondo negli ultimi anni ed ha ottenuto tantissimi riconoscimenti internazionali, da Mosca a Londra, passando per San Diego - spiega Maurizio Paganelli -. Da ogni parte continuano a chiederci che fine abbiano fatto i tre ragazzi di Cesena e questo successo ci ha spinto a produrre un sequel".

Il film, al momento in fase di pre-produzione, è prodotto dalla realtà tutta cesenate Stradedellest, in collaborazione con Genoma Films e case di produzione internazionali e sarà diretto da Antonio Pisu. Le riprese partiranno la prossima primavera mentre la pellicola dovrebbe uscire nelle sale entro Natale 2024. Il nodo, per un progetto ambizioso, riguarda il budget: il film è infatti a caccia di finanziatori pubblici e privati, tra cui realtà del territorio da coinvolgere e valorizzare. Attualmente le cifre si attestano poco sotto i 2 milioni di euro, in crescita rispetto al film del 2020, ma l’obiettivo è puntare più in alto. Sul tavolo, infatti, oltre ai già confermati protagonisti Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini, nomi internazionali di alto livello, tra cui Mads Mikkelsen, Matilda De Angelis e Bob Odenkirk. Un cast d’eccezione, che si andrà ad unire alle tante comparse cesenati, le cui selezioni verranno avviate a breve.

Il nuovo viaggio partirà ancora una volta da Cesena. Dopo il racconto della spedizione dei tre giovani protagonisti verso la Romania del dittatore in disarmo, ambientato nel 1989, il nuovo atto prenderà vita nella Bulgaria del 1991, a ridosso della dissoluzione dell’Unione Sovietica. "Il primo film è nato dal cuore e puntava molto sulle emozioni - commenta Andrea Riceputi -, il secondo, invece, sarà una spy story, una sorta di commedia degli equivoci, divertente e sentimentale con risvolti umani e di solidarietà"

A fare da sfondo al racconto, alcune delle migliori cornici della città malatestiana. Location ancora da definire, ma le idee sono già tante: dallo stadio ’Manuzzi’ alla biblioteca Malatestiana. "Ricordo con piacere i diversi momenti del set cesenate, da quando abbiamo inscenato un finto mercato a quando abbiamo invertito i cartelli stradali per le riprese - ricorda l’assessore Carlo Verona -, ora appoggiamo la seconda puntata, garantendo come Amministrazione agevolazioni a chi produce nuovi film in città".

E nell’attesa del sequel, i produttori sono pronti a rivedere presto ’Est - Dittatura last minute’ in prima visione su Rai 3.