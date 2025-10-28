’Estasi pitagorica’ al teatro Moderno

La matematica regina del palcoscenico. Giovedì 30 ottobre alle 21 nel teatro Moderno di Savignano ’Estasi Pitagorica-L’Eterno spettacolo della matematica’. Presenta Ryan Zullo, poesie della professoressa Valentina Giovannini e del professore Vincenzo Morrone; Beatbox: Azel Beatbox; parole e numeri di Emanuele Parini, Nikolas Panterini e Luca Brasini. Al pianoforte il professore Francesco Filomena; alla tromba Michele Mosconi; danza Nicola Fersurella e Nahuel Fabbri. L’organizzazione è curata da Pitagorici aps, costo ingresso 10 euro, info e prenotazioni pitagorici2025@gmail.com, con il patrocinio del Comune di Savignano e della Regione Emilia Romagna, Orogel Fresco, Sidermec group e l’Istituto comprensivo statale Giulio Cesare. Si tratta di un evento di divulgazione scientifica realizzato mediante un vero spettacolo teatrale dove alla narrazione si accompagnano musica, recitazione e danza. Una serata che vuole rappresentare un momento di aggregazione culturale per il territorio, nel segno dell’educazione alle nuove generazioni. Un esempio di passione verso la condivisione del sapere, uno stimolo al pensiero razionale, un approccio di rispetto e tutela del patrimonio ambientale e artistico.