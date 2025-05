Estate a Villa Torlonia tra risate e filosofia

Mantenere la qualità e lo stile della rassegna invernale, senza distogliere lo sguardo dai mutamenti della contemporaneità. È questo l’obiettivo della nuova edizione di ‘Reverso’, la rassegna teatrale estiva di Villa Torlonia. Il cartellone, promosso dall’associazione Sillaba – con il supporto del comune di San Mauro Pascoli –, prevede sei appuntamenti, con artisti del calibro di Maurizio Merluzzo, Pierluca Mariti, Nuzzo Di Biase ed Emma Nolde.

"Siamo lieti – racconta il sindaco Moris Guidi – del lavoro svolto da Sillaba in questi anni. Sono stati bravissimi a interpretare la volontà delle amministrazioni su come indirizzare la proposta culturale locale. Quest’anno, inoltre, segna il centosettantesimo anniversario dalla nascita di Pascoli, per cui abbiamo deciso di investire ancora di più nella rassegna".

Si comincia dunque giovedì 12 giugno con ‘Arrivano i dunque’, spettacolo di Alessandro Bergonzoni. Il comico e drammaturgo bolognese porterà in scena un’opera in cui sacro, profano, arte e sorte si mescolano in un viaggio tortuoso e scanzonato. L’appuntamento a Villa Torlonia sarà l’unica data estiva realizzata dall’attore. Spazio, però anche ad artisti che si sono affermati attraverso il web.

Il 24 giugno il professor Enrico Galiano si esibirà in una lezione-spettacolo intitolata ‘Sei un mito, scopri chi sei attraverso i miti greci’. Al centro di tutto il Dàimon, la forza interiore che ci spinge a realizzare il nostro potenziale, in un racconto che intreccia ironia e saggezza.

Dopo il grande successo riscosso nell’ultima edizione di Gamics Cesena, il 5 luglio a Villa Torlonia arriva il doppiatore e star del web Maurizio Merluzzo. Sul palco l’artista fonde doppiaggio, ironia, stand up comedy, intrattenimento e discorsi motivazionali, tra momenti di riflessione e sketch esilaranti. Diversi stili si mescolano anche in ‘Filosofà’, spettacolo dell’11 luglio in cui due comici storici come Nuzzo e Di Biase incontrano la filosofia di Matteo Saudino, molto amato su Youtube. Lo show, che è in costante evoluzione e mai uguale all’esibizione precedente, prevede la partecipazione speciale di Roberto Mercadini, che assieme al pubblico interverrà all’interno del dialogo fra i protagonisti. Ad accompagnare il tutto le musiche dell’Orchestrina filosofante.

Si prosegue il 21 luglio con ‘Grazie per la domanda’, fortunatissimo show del comico Pierluca Mariti. Reduce da diverse tournée europee e forte di un sempre maggiore seguito sui social, l’artista – noto come ‘Piuttosto che’ – porta in scena una satira moderna, leggera, ma tagliente, in grado di comprendere al meglio la deriva della contemporaneità.

Il 12 agosto chiude la rassegna la strana coppia formata da Roberto Mercadini e da Emma Nolde, giovane cantautrice indie rock. I due si esibiranno in ‘Tu che ti senti ai fianchi l’uragano’, spettacolo pensato appositamente per omaggiare i 170 anni dalla nascita di Giovanni Pascoli.

I biglietti della rassegna saranno disponibili dal 16 maggio sul sito di Liveticket, mentre quelli per Maurizio Merluzzo su Ticketone.