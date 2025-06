Estate al centro estivo. Un servizio essenziale, ma i costi lievitano

Tempo di vacanze, svago e relax. La scuola è un lontano ricordo. Ma con i bambini a casa, e i genitori che lavorano, serve un programma. Fortunatamente, a vivacizzare le giornate di tanti bambini e adolescenti durante la stagione assolata, sono le lunghe giornate passate ai centri estivi. Ce n’è per tutti i gusti, da quelli sportivi ai ricreativi, dall’attività al mare alla montagna, da quelli in fattoria a contatto con gli animali a quelli nei parchi immersi nella natura.

Per i bimbi, delle più svariate età, dai piccolissimi fino agli adolescenti, per fortuna l’estate è gioco, condivisione, aria aperta, momenti di spensieratezza e di tregua dalle responsabilità e dai compiti incessanti: una sana e meritata vacanza. Nel Cesenate i centri estivi accreditati dal Comune, dai 3 ai 18 anni, sono 45, a questi si aggiungono i campi estivi delle parrocchie e di altre piccole realtà che non hanno partecipato all’attività di accreditamento regionale ma che consentono alle famiglie di pagare una quota di iscrizione contenuta. Una trentina i centri estivi a Cesenatico.

I criteri per accedere ai centri estivi, con contributo regionale di 300 euro a famiglia (con Isee sotto i 26mila euro e se i genitori lavorano) sono oggettivi. Le domande pervenute a Cesena per accedere ai centri estivi con il contributo sono state 865, e quelle accolte sono state 784 (il 91% di copertura delle richieste).

Una recente polemica, sollevata dai media locali e nazionali, ha riguardato la presunta esclusione da un centro estivo di un bambino di Cesena figlio di insegnanti. "La protesta di una mamma insegnante che ha parlato di esclusione dal centro estivo di suo figlio per ‘discriminazione’ – ha detto l’assessora alla scuola e servizi educativi, Elena Baredi – mi ha creato molto dispiacere. Questa Amministrazione ha investito molto sulla scuola e di certo non sono stati discriminati i figli di insegnanti, viene però data la precedenza ai figli di genitori che lavorano tutta l’estate".

Migliaia i bambini che ogni estate si tuffano in queste realtà sempre più diffuse dove il gioco e il divertimento sono d’obbligo. I costi? Ancora troppo cari, secondo diverse famiglie. Una settimana può costare da 40 euro fino a oltre 180 euro. Una singola giornata può costare 50 euro. Nei centri estivi privati si può spendere (per un solo figlio) fino a 700 euro al mese (giornata intera) e 480 euro (mezza giornata). Le rette mensili per i centri estivi dai 3 ai 6 anni, accreditati al Comune di Cesena, vanno da 80 euro al mese a 250 euro al mese.