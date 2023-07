«Estate al chiar di luna», a Gatteo Mare doppio spettacolo stasera!

"Estate al chiar di luna", la rassegna gratuita di spettacoli per famiglie con giocolieri, burattini, giullari, narratori e teatranti, torna a Gatteo stasera alle 21.15 in via Binda. Protagonista sarà la Compagnia Teatro Lunatico in "Leo Magic Show", uno spettacolo di magia comica per tutta la famiglia, ricco di battute ed interazione con il pubblico, un varietà con numeri di magia comica, mentalismo e mangiafuoco.

A Gatteo Mare questa sera doppio spettacolo. Dalle 21.30 in varie sedi della località turistica festa della schiuma a ritmo di muisca, dj set, balli di gruppo con lo staff di animazione del Gatteo Mare Summer Village. Dalle 21.30 in piazza della Libertà "Casabianca e Montesi", concerto di musica dal vivo e cabaret.