Estate all’Opificio Artaj tra letture e ricamo floreale

A Cesena stasera partono le iniziative estive di Opificio Artaj, la sede di Associazione culturale ‘Barbablù’ (viale della Resistenza, 57): laboratori per stimolare l’aggregazione di giovani e adulti utilizzando libri e creatività. I balconi dell’Opificio si trasformano in accoglienti e freschissime postazioni di lettura, ricamo e disegno: grazie alla collaborazione con Bottega42, sarà possibile sperimentare la realizzazione di taccuini di viaggio, la riparazione creativa di vecchi abiti e tessuti o divertirsi mettendosi alla prova con la tecnica del collage a rilievo. Ogni mercoledì, curiosi e appassionati crafters sono invitati, dalle 18 alle 21, a trascorrere qualche ora all’insegna di relax e condivisione di idee. Il primo appuntamento vede la collaborazione del progetto ‘Letture in salotto’ e prevede la lettura collettiva del primo capitolo del volume "L’estate in cui fiorirono le fragole" per dedicarsi poi alla realizzazione di segnalibri tematici.

Il 26 giugno si potrà imparare la tecnica del ricamo floreale su jeans.