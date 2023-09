'eState Attivi' a Mercato Saraceno: 30 giovani premiati con un voucher da 100 euro

E ora di bilanci riguardo il Progetto ’eState Attivi’ (che è terminato il 2 settembre) promosso dal Comune di Mercato Saraceno e rivolto alle ragazze e ai ragazzi nati negli anni 2005, 2006 e 2007. Hanno risposto all’appello 30 giovani fra ragazzi e ragazze che si sono messi a disposizione della propria comunità per un impegno civile e una esperienza di vita per un periodo di 14 giorni. Proprio per questo motivo, l’altro ieri, hanno ricevuto l’attestato di Partecipazione e riconoscenza (foto) per il lavoro svolto dall’assessora Giulia Rogai. L’impegno e i lavori richiesti sono stati quelli dell’accoglienza e del supporto, volti all’inclusione sociale e alla conoscenza del proprio territorio tramite scambi sociali. Lavoro che è stato premiato con un voucher del valore di 100 euro che potrà essere utilizzato presso cartolibrerie, cartolerie, librerie, oppure come ingressi in palestra e-o in piscina.

Le realtà mercatesi che hanno aderito al progetto sono state: il Tennis club mercatese, la parrocchia Sant’Andrea apostolo in Piavola, la Coop. Cisa csr ’Il Quadrifoglio’ centro diurno disabili, Il Pagliaio – fattoria didattica, Body Art ssd. Nomi che, indipendentemente dalle loro dimensioni, hanno dato e fornito un aiuto concreto ed hanno mostrato di essere presenti quando si tratta di dare una mano.

Ha dichiarato Giulia Rogai assessora alle politiche giovanili: "Siamo molto orgogliosi che i giovani del nostro territorio abbiano scelto di impegnare il proprio tempo per metterlo al servizio degli altri. Giustamente va dato risalto a chi ha scelto di mettersi in gioco e a chi ha wcelto di dare un riconoscimento anche economico alle nuove generazioni che dimostrano, ancora una volta, di avere voglia, idee ed energie da vendere, e che è loro diritto prendersi il loro spazio".