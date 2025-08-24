’eState Attivi’ per i giovani

Siamo felici di annunciarvi la partenza di ’eState Attivi’, un progetto promosso dal Comune di Bagno di Romagna per valorizzare il contributo e la partecipazione dei giovani alla vita della nostra comunità". Lo annunciano il sindaco Enrico Spighi e l’assessore allo sviluppo turistico, giovani e sport, Mattia Lusini.

"L’iniziativa – spiegano – è rivolta a ragazze e ragazzi dai 14 ai 35 anni, che avranno l’opportunità di svolgere attività di utilità sociale presso associazioni e realtà locali del Terzo settore. Come riconoscimento simbolico per l’impegno, ai partecipanti sarà consegnato un buono del valore di 100 euro, spendibile sul circuito locale di cashback La Vantaggiosa. Le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e tutte le associazioni del Terzo settore interessate ad accogliere giovani nei propri progetti possono candidarsi compilando il modulo disponibile presso lo Sportello Facile del Comune di Bagno.

Questo progetto nasce da un percorso di ascolto avviato all’interno del tavolo della solidarietà, dove è emersa la difficoltà, per molte associazioni, di coinvolgere le nuove generazioni. L’idea si ispira all’esperienza già attiva a Cesena, ma con alcune differenze che la rendono più vicina alle esigenze del nostro territorio. Un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale di Cesena e, in particolare, all’assessora Giorgia Macrelli per il supporto e l’ispirazione. "eState Attivi sarà un’occasione preziosa per far conoscere da vicino il valore delle associazioni del nostro territorio". gi. mo.